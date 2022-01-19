Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı, 3 iş yeri hasar gördü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı, 3 iş yeri hasar gördü (2)

DHA

Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı, 3 iş yeri hasar gördü (2)


HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Ankara'da oto lastikçide meydana gelen patlamanın yol açtığı hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın şiddetiyle iş yerinin arka tarafındaki duvarın yıkıldığı, çevredeki iş yerlerinin ise camlarının parçalandığı görüldü. Öte yandan olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan incelemede, patlamanın meydana geldiği lastikçide çalışan Emre C.'nin, saat 04.00 sıralarında iş yerine motosikletle geldiği, içeriye girdikten yaklaşık 10 dakika sonra da patlamanın meydana geldiği belirlendi. Yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Emre C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olay yeri inceleme ekibinin çalışması sürüyor.
'KÖPEĞİ YANARAK ÖLDÜ'
Patlama sonrası iş yerinde hasar meydana gelen Mustafa Güldür, iş yerinin tavanının çöktüğünü ve tüm eşyalarının hasar gördüğünü belirtti. Eşi Özlem Güldür ise "Gece saat 04.00 gibi bize, bizim yan dükkanda patlama olduğu ve dükkanımıza sıçradığına dair haber geldi. Biz de hemen buraya geldik. Geldiğimiz sırada her yerin yandığını gördük. Dükkanımızdan hiçbir eşyamızı alamadık. Kameralarda, lastikçide bir patlama olduğu ve daha sonra yangın çıktığı görülüyor. Arada lastikçide yatan bir elemanı vardı. Yıkamacının da bir köpeği vardı, o da yanarak öldü." ifadelerini kullandı. 
Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP-Oğuzhan DEMİR
2022-01-19 12:56:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol, 12 saatte ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Antalya'yı Konya'ya bağlayan yol, 12 saatte ulaşıma ...
Torosların zirvelerinde karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Torosların zirvelerinde karla mücadele çalışması
Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan aracını sopalar ve taşlarla parçaladılar İçinde köpeği ile hayvan yemi ve maması bulunan aracını sabah parçalanmış halde bulan Alman kadın isyan etti Dün iki lastiği bıçakla kesilen aracını bugün bugün sopa ve taşlarla parçalanmış halde buldu Alman Nicole Sevindi: “Kendi hayatımdan değil hayvanlarımın hayatından endişe ediyorum " Ben bu insanlara ne yapıyorum”
YEREL HABERLER Hayvansever Alman kadının içinde köpeği bulunan ...
Atatürk ASFİM’e kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Atatürk ASFİM’e kayıtlar başladı
Robot NAO, 'gel, pisi pisi' diye seslenerek kedileri besliyor
YEREL HABERLER Robot NAO, 'gel, pisi pisi' diye seslenerek kedileri ...
Karla kaplı Türkiye'ye inat Antalya'da deniz keyfi Hava sıcaklığı 7 derece olan kentte soğuk tanımayan turistler denize girdi
YEREL HABERLER Karla kaplı Türkiye'ye inat Antalya'da deniz ...
Klasik Müzikten Tango Müziğine Yolculuk etkinliğinde Başkemancı Işık anıldı
YEREL HABERLER Klasik Müzikten Tango Müziğine Yolculuk etkinliğinde ...
Sel sularına kapılan ve 3 yıldır bulunamayan Buse’nin babasından yürek yakan paylaşım Acılı baba Ahmet Acar: “Lütfen Allah rahmet eylesin yazmayın. Benim Babişim yaşıyor gelecek”
YEREL HABERLER Sel sularına kapılan ve 3 yıldır bulunamayan Buse’nin ...
Beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli titremelerden kurtuldu
YEREL HABERLER Beyin pili ameliyatıyla 15 yıldır yaşadığı şiddetli ...
Barista kursu 24 Ocak’ta başlıyor
YEREL HABERLER Barista kursu 24 Ocak’ta başlıyor
Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar çaldılar, köşeye sıkışınca araçlarını bırakıp kaçtılar Polis takibi sırasında yaptıkları kaza bile hırsızları durduramadı Kaza sonrası kaçmaya devam ettiler köşeye sıkışınca aracı bırakıp kaçtılar Çalışır halde bıraktıkları araçtan inip makilik alanda izlerini kaybettiren biri kadın 3 şüpheliyi, polis her yerde arıyor
YEREL HABERLER Otomobilin camını kırıp 30 bin liralık bilgisayar ...
Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler önce onu arıyor Hayatını halı sahalarda kiralık kalecilik yaparak kazanıyor Çıktığı maç başına 100 TL alıyor, mesleği görenleri şaşkına çeviriyor İyi performansta pirim alıyor, kötü performansta cebi boş dönüyor
YEREL HABERLER Halı sahalarda ’Para verdim kaleye geçmem’ diyenler ...
Akü hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Akü hırsızları tutuklandı
Kanlı Nigar, Antalyalı sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Kanlı Nigar, Antalyalı sanatseverlerle buluşacak
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir ...
Derme çatma evde kötü koşullar altında yaşayan yaşlı adama büyükşehir sahip çıktı
YEREL HABERLER Derme çatma evde kötü koşullar altında yaşayan yaşlı ...
Dünyaca ünlü sahile 750 kilometre uzaklıktan öğrenci eli İstanbul’dan Antalya’ya gelen 11 öğrenci Konyaaltı sahilinde çöp topladı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahile 750 kilometre uzaklıktan öğrenci ...
Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan vatandaşlara Akseki belediyesi çeşitli ikramlarda bulundu
YEREL HABERLER Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda kalan ...
Antalya'da 474 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 474 adet sikke ele geçirildi
Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü
YEREL HABERLER Antalya-Konya karayolu trafiğe kapandı Alacabel’de ...
Antalya OSB Başkanı Bahar: “Şeker özel sektörde yüzde 70 oranında daha pahalı”
YEREL HABERLER Antalya OSB Başkanı Bahar: “Şeker özel sektörde yüzde ...
Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da defnedildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu kadın Alanya'da ...
Alanya Belediyesi personeline iş güvenliği ve sağlığı eğitimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi personeline iş güvenliği ve sağlığı ...
Alanya’da öğretmenlere ‘müze’ eğitimi
YEREL HABERLER Alanya’da öğretmenlere ‘müze’ eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.