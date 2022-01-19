Vicdansızların vurarak öldürdüğü at sokak hayvanlarına yem oldu Parçalanmış at , belediye tarafından alınıp gömüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde vurularak öldürülen ve çevredeki hayvanlar tarafından parçalanmaya başlanan at, belediye ekipleri tarafından gömüldü.

Manavgat ilçesi Karaöz altı kum mevkii yakınlarında vurularak telef edilmiş bir at gören vatandaşın ihbarı, jandarma ve Manavgat Belediyesini harekete geçirdi. Jandarmanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Fen İşlerine bağlı iş makinesi, hayvanlar tarafından parçalanmaya başlamış, etrafa kokuların yayılmasına neden olan atı, bulunduğu yerden daha önce kum alınarak kazılmış bölgeye götürüp gömdü.

Atın, ayağı kırıldığı gerekçesiyle sahibi tarafından vurularak telef edilmiş olabileceği bildirildi.

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