Alanya'da Ruslar buz gibi suda haçı almak için yarıştı

Hristiyan Ortodoks inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2022'nci yıldönümü nedeniyle Ruslar, Alanya'da buz gibi sudan haç çıkarmak için yarıştı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıldönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni gerçekleştirildi. Alanya'da görevli papaz Konstantin Şevcenko tarafından plajda düzenlenen ayine 100'ün üzerinde yerleşik Rus ve Ukraynalı katıldı. Ayinde Papaz Konstantin, edilen duanın ardından elinde bulunan haçı denize attı. Haçı çıkarmak için 10 kişi denize atladı. 5 dakika gibi kısa sürede denizden haçı çıkartan Ukrayna vatandaşı Alexandra oldu. Aynı saatlerde Antalya Mermerli plajında da haç çıkartma töreni yapıldı. Buradaki törene de yaklaşık 100 kişi katıldı.

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