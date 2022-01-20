Kazada yaralanarak yerde yatan adama vatandaşlardan 'sıcak' dokunuş Yaralı üşümesin diye mont örttüler Kaskı sayesinde ölümden döndü Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden dönerken, vatandaşların yerde yatarken üşümemesi için üzerine ceketlerini örtüğü gözlendi.

Kaza; Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Enes Olgun’un kullandığı 07 ALY 665 plakalı motosiklete, 7001 sokaktan Tugayoğlu Caddesine çıkmakta olan Filiz K.’nın kullandığı 07 AKZ 109 plakalı otomobilin çarpması sonucunda meydana geldi.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte yola savrulan ve sürüklenen motosiklet sürücüsü Enes Olgun yaralandı. Olgun’un yardımına koşan vatandaşların, yerde yatarken üşümemesi için üzerine ceketlerini örtüğü gözlendi.

Başındaki kask sayesinde başını asfalta çarpmasına rağmen hayata tutunan Enes Olgun, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansırken, motosikletin hızlı olduğu, otomobilin de dikkatsizce yola çıktığı gözlendi.

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