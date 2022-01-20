Çöp kovasıyla banka şubesinin camlarını kırdı

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Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde çöp kovasıyla banka şubesinin camlarını kıran B.M., gözaltına alındı. B.M. ifadesinde, gün içinde bankanın bir personeliyle tartıştığını, sinirlerine hakim olamayınca da camları kırdığını söyledi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. B.M., belediyeye ait çöp kovasıyla bir özel banka şubesinin camlarını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, B.M.´yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen B.M.'nin ifadesinde, amacının soygun olmadığını, gün içinde bankanın bir personeliyle tartıştığını, sinirlerine hakim olamayınca da bu yola başvurduğunu söyledi. Hakkında mala zarar vermekten işlem yapılan B.M., serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN

2022-01-20 10:52:40



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