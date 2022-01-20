Kayıp işitme engelli Nihal, bulundu



Yücel BULUTNamık Kemal KILINÇ/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde 'anneanneme gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen işitme engelli Nihal Babayiğit (21), 3 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Serik ilçesinde annesi Derya Babayiğit ile yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 16 Ocak'ta öğle saatlerinde anneannesine gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kızlarından haber alamayan aile, polise başvurdu. Ekipler, Nihal'in bulunması için çalışma başlattı. Ailesinin kendisini aradığını öğrenen Nihal Babayiğit ise dün akşam Gazipaşa ilçesinde polise başvurdu.

'ONUNLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

İfadesi alınan Nihal Babayiğit, şunları söyledi:

"Evden ayrıldıktan sonra annemin benim bulunmam için yardım istediğini gördüm. Gazipaşa'da polise gittim. Sosyal medyada tanıştığım Batmanlı arkadaşımın yanına gitmeye çalışıyordum. Onunla evlenmeyi düşünüyordum" dedi. Polisin aileye haber vermesinin ardından Nihal Babayiğit, Serik'ten Gazipaşa'ya gelen babası Vedat Babayiğit'e teslim edildi. Vedat Babayiğit, "Allah'ın izniyle bulduk. Çok sevinçliyiz. Bugün 4'üncü gün. Bulunmasa kahrolurduk. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUTNamık Kemal KILINÇ

2022-01-20 10:57:13



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