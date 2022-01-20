Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı Karayolları Alacabel ekipleri yol kenarında yığılan karları yoldan dışarıya atıyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. Yol kenarında karın kalındığı ise 2 metreye yaklaştı.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda bin 825 metre rakımlı Alacabel'de Karayolları ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor. AntalyaKonya karayolunda yağan yoğun kar nedeni ile yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor.
Karayolları Alacabel karla mücadele ekipleri sorumluluk sahaları içerisindeki Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren Seydişehir kaçış rampası arasında bulunan ve yol kenarına yığılan yer yer 12 metre yükseklikteki karları kar savurma makinesiyle dışarı atıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.