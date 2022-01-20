Ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar panik oluşturdu Ormanlık alanın yandığını düşünen vatandaşlar çok sayıda ihbarda bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alan yakınında bulunan çöplükten çıkan dumanlar, vatandaşlarda panik oluşturdu. Ormanlık alanın yandığını düşünen vatandaşlar, çok sayıda ihbarda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Okurcalar Mahallesinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde çöpler birikince; Alanya Belediyesi temizlik ekipleri, itfaiye ekipleri, zabıta ve jandarma kontrolünde yakıldı. Çöplük alandan çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü. Dumanların ormanlık alandan çıktığını ve ormanın yandığını düşünen vatandaşlar ise korkuya kapılarak çok sayıda ihbarda bulundu. Kontrollü bir şekilde yakılan çöplük, daha sonra soğutma çalışması ile söndürüldü.

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