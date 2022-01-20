Antalya’da jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanan 4 kişi yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullandığı bilgisi alınan A.Ç., V.G., A.D. ve S.A. isimli şahıslar düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada; 5 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 10 gram esrar ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı.

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