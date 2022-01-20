Akseki’nin tarihi ‘Düğmeli Evi’ Dokumapark’ta

Kepez Belediyesi, Antalya’nın Akseki ilçesinde 300 yıllık geçmişe sahip tarihi düğmeli evlerin bir benzerini DokumaPark’a inşa ediyor.

Mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla Akseki’nin cazibesi ‘düğmeli evler’, Dokumapark’ta hayat buldu. Kepez Belediyesi, 300 yıllık geçmişe sahip tarihi düğmeli evlerin bir benzerini kültür ve sanat adası DokumaPark’a inşa ediyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Akseki taşlarıyla emek emek yapılan düğmeli evin inşaat çalışmalarını inceledi. Taşları tek tek yontan ustayla sohbet eden Başkan Tütüncü, “Mimar Sinan’ın en önemli özelliği taşın dilinden anlıyor olmasıydı. O yüzden Mimar Sinan’a taşla konuşan adam diyorlar. Bir taş ne kadar yıl dayanır, bir taş ne kadar mukavemete sahiptir. Onların hepsini bilmese Sinan, Sinan olabilir miydi? İşte! usta da Sinan’ın torunu” dedi. Tütüncü, inceleme gezisini tamamladıktan sonra düğmeli ev yapımında kullanılan çekiç ve murç ile Akseki taşı yonttu. Akseki taşlarıyla vücut bulan 36 metre genişliğinde, 6 metre yüksekliğindeki tarihi yapı Orman Kütüphanesi olarak Antalyalılara hizmet verecek.



“Düğmeli ev”

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan ve 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evlerin adı mimarisinden geliyor. Sedir katran ağacından kesilen ahşap birbirinin içine kenetlenecek şekilde iskelet olarak kullanılıyor. Binaya yığılan taşlarda herhangi bir harç ve çimento kullanılmıyor. İskeletin dışarıda kalan kısımları da düğme gibi gözüktüğü için adına düğmelİ evler deniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.