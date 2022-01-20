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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya önceliğine dikkat çekmek için, yaya geçidinde folklor oynadılar

İHA

Yaya önceliğine dikkat çekmek için, yaya geçidinde folklor oynadılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dans topluluğu, yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ilçede en fazla kullanılan yaya geçidinde folklor oynadı. Yaya geçidinde müzik eşliğinde gösteri yapan folklorculara vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.
Antalya Caddesinde bankaların yoğun olduğu bölgede bulunan ve halkın yoğun olarak kullandığı yaya geçidi ilginç bir gösteriye sahne oldu. Yaya geçitlerinde meydana gelen kazalara ve yaya önceliğine dikkat çekmek isteyen halk oyunları ekibi, müzik eşliğinde oynayarak yaya geçidinden karşıya geçip geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yolda ve yaya geçidinde gerekli önlemlerin alınmasının ardından gerçekleştirilen gösteri vatandaşlar ve araç sürücüleri tarafından ilgiyle izlenirken, gösterinin tamamlanmasının ardından vatandaşlar gösteri yapan ekibi uzun süre alkışladı.

"Farkındalık oluşturmak istedik"
Revival Dans isimli iş yerinin sahibi Mesut Arabacıoğlu, araç kullananların yaya geçidindeki yayalara saygı duymaları ve yol vermeleri amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, “Amacımız yaya geçitlerinde yayaların üstünlüğüne, yol hakkının yayalara ait olduğuna dair farkındalık oluşturmaktı. Bunu da büyük ölçüde başardığımıza inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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