Çevreci Komşu Kart’a ödenen fiyatlar yüzde 66 arttı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta cam, plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yüzde 66’ya varan oranda arttırıldı. Artık, nitelikli atıkları atmayıp, biriktiren Muratpaşalılar, Çevreci Komşu Kart’la daha çok kazanacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk ödüllü geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’ta, cam, plastik, kağıttan oluşan nitelikli atıklar için ödenen fiyatlar yeniden düzenlendi. Buna göre, 1 kilogram cam için ödenen 10 kuruşluk fiyat yüzde 50 artışla 15 kuruşa çıkartıldı. 60 kuruş olan 1 kilogram metalin fiyatı 1 liraya, 80 kuruş olan 1 kilogram plastik fiyatı ise 1 lira 15 kuruş oldu. 1 kilogram kağıt için ödenen 60 kuruş ise yüzde 50 zamla 90 kuruş olarak belirlendi. Ayrıca 14 noktada bulunan sabit toplama noktaları için de fiyatlar yeniden düzenlendi.

Türkiye’nin birçok belediyesince de uygulanan Çevreci Komşu Kart projesi, Muratpaşa’da Nisan 2016’da pilot mahallelerde başladı. Başarılı sonuçların ardından, proje kısa ürede tüm ilçede uygulanmaya alındı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin uygulandığı ilk günden 2021’in sonuna kadar geçen sürede 18 milyon 194 bin 986 kilogram nitelikli atığın Çevreci Komşu Kart kapsamında toplandığını söyledi.



“En çok kazanan komşular”

Toplanan atıkların yüzde 43.4’ünü kağıdın oluşturduğunu, yüzde 31.6’sının ise plastik olduğunu belirten Başkan Uysal, aynı sürede Çevreci Komşu Kartlara 6 milyon 253 bin 666 lira yüklendiğini söyledi. Projeyle ev ekonomisi için bugüne hiç olmayan bir kaynak sağlandığını belirten Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart’ın geçen yıl para kart özelliği kazandığını söyledi. Çevreci Komşu Kart’ın artık pos cihazı olan her yerde kullanabildiğini ve ATM’lerden nakit çekimine imkan verdiğini dile getiren Başkan Uysal, “Geçen yıl Çevreci Komşu Kart’la en çok kazanan komşumuz Soğuksu Mahallesi’nden çıktı. Komşumuz, 5 bin 777 bin lira kazandı. Mahalleler arasında ise en kazanan Konuksever oldu. 175 bin 131 kilogram nitelikli atığı atmayıp biriktiren mahalle komşularımız, 99 bin 459 lira kazandı. Konuksever’i, 114 bin 950 kilogram atık karşılığı 61 bin 518 lira kazanan Cumhuriyet Mahallemiz takip etti” diye konuştu.

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