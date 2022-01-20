Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 5 kişi, sıkı takip sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanınca polisin yüzünü tırnakladı.
Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde devriye görevi yapan motorize Yunus timleri, 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu otomobili, öğle saatlerinde durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan otomobildekiler, ara sokaklardaki takip sonrası durdurulup, yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği 5 şüpheli, güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden biri, polis memurunun yüzünü tırnakladı. Ekiplere mukavemet gösteren ve kendilerinin de darbe aldıklarını iddia eden 5 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik otoparkına çekilen otomobilde ise arama yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-01-20 15:53:41
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