ATSO’da ‘KÖK’ ödülleri heyecanı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), tarafından Antalya’da fark oluşturan kişi ve kurumları gururlandırmak ve takdir etmek amacıyla düzenlenen Kente Önem Katanlar Ödülleri 2022 yılı için heyecan başladı. Başvurular 25 Şubat Cuma günü sona erecek.

ATSO’nun bir kent geleneği haline gelen Geleneksel Ödül Töreni ve kuruluş yıldönümü organizasyonlarını 2020 yılında tek çatı altında birleştirerek, her kurum ve kişinin katılabileceği ve kent için fark oluşturan Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, “Geçen yıl KÖK Ödülleri’ni kazananlar adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık. KÖK Ödülleri 2022’nin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülü olarak, Kemer ilçemizde bir eğitim ve sanat merkezi yaptırıyoruz” dedi.



“Kent ödüllerine herkes başvurabilecek”

Davut Çetin, KÖK Ödülleri’nin 7 ana ödül kategorisinden oluştuğunu belirterek “Oda üyeliği koşulu bulunmaksızın herkesin katılımına açık olan Kent Ödüllerinin her bir alt kategorisinin değerlendirmesi, alanında uzman profesyoneller veya akademisyenler tarafından oluşan tamamen bağımsız bir Seçici Kurul tarafından yapılacak. Başvuru sahipleri, 2019 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayla başvuru yapabilecekler, önceki KÖK ödüllerinde başvuru yaptıkları çalışmalarıyla başvuramayacaklar. Döviz Kazandırıcı Hizmetlerde; Her bir alt kategoride ilk 3 sırada yer alan üyelerimiz ödüllendirilecek. Firmalar, 2021 yılında elde ettiği yurtdışı kaynaklı ihracat döviz miktarlarını beyan ederek başvuru yapacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında; ihracatgenel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri, seyahat acenteleri ve hizmet ihracatı yer alıyor. Hizmet ihracatında, 1 milyon ABD Doları ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4 milyon ABD Doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak” diye konuştu.



“Beyan belgeleri ve başvurularda kolaylık”

Başvurular 25 Şubat Cuma günü, saat 17.30’da sona erecek. Kent Ödülleri ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorilerinin başvuruları kente önem katanlar sayfasında yer alan online form aracılıyla alınacak. Döviz Kazandırıcı Hizmetler kategorisinde üyeler, banka veya Yeminli Mali Müşavir Raporu veya bağlı bulundukları İhracatçı Birlikleri beyan yazılarıyla başvuru yapabilecekler. Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerde ödül almaya hak kazanacak olanlar, Oda kayıtları esas alınarak belirlenecek.



“Geleceğe dokunan ödüller”

Yıllardır alışılagelmiş ödül ve ödül töreni anlayışını, tüm Antalya için heyecan verici, önemli bir değere dönüştürdüklerini ifade eden Davut Çetin, “Ekonominin gelişmesi kentlerin gelişmesine ve toplumsal gelişmeye doğrudan bağlıdır. Bu nedenle günümüzde şirketlerin performansı ciro, istihdam, ihracat, vergi gibi göstergelerin yanında yenilikçilik, sosyal sorumluluk projeleriyle, kentsel gelişmeye katkılarıyla da değerlendirilmektedir. Uzun süre hatırlanacak ve kalıcı bir eserle taçlanacak bir projeye dönüşecek olan ödül sistemimiz ile şehre ve gençlere daha fazla dokunduğumuzu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.



“ATSO’dan eğitime KÖK’lü destek”

ATSO’nun KÖK Ödülleri 2022’nin tüm kategorilerde kazananları onurlandıracağı kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünün, yine eğitime katkı olarak belirlendiğini ifade eden Davut Çetin, “Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bir prefabrik uçak bakım hangarı yaptırmıştık Bu yıl da Kemer’de “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Sanat Merkezi” yaptırıyoruz. Ödül almaya hak kazanan başvuru sahipleri, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi müsaade ederse ATSO’nun 140.kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan Pazar günü düzenlenecek olan törenle kamuoyuna açıklanacak ve kendilerine sembol ödülleri takdim edilecek. Tüm kategoriler, başvuru koşulları, başvuru ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına kente önem katanlar sayfasından ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.

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