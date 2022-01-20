Kayıp Kerziban ile ilgili canlı yayındaki iddialar sonrası 2 ilde 4 gözaltı (2)

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ARAZİDE CANSIZ BEDEN ARANIYOR

Antalya'da 2,5 aydır haber alınamayan Kerziban Keskin'in öldürüldüğüne ilişkin iddialar üzerine Serik ilçesindeki arazide cansız beden araması başlatıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Hüsniye D.'nin yer göstermesinin ardından Merkez Mahallesi'nde, oğluna ait arazideki barakaların yanında emniyet güçleri, iş makinesiyle kazı çalışması yaptı.Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-20 17:25:23



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