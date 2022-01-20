Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 6 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Hatayspor’u 60 gibi farklı bir skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası dışından Davidson’un sert şutunda top kaleci Serkan’dan sekti, dönen topu takip eden Emre Akbaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 30

71. dakikada oyuna yeni giren Soliman, ceza sahası dışından yaptığı plase şutu, kaleci Marafona kurtardı.

74. dakikada ceza sahası dışından Novais’in defansın arkasına attığı topa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 40

77. dakikada Candeias’ın sağ kanattan yerden ceza sahasına ortasında arkada direkte topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 50

79. dakikada defanstan hızlı çıkan Alanyaspor’da Candeias, bekletmeden topu Oğuz ile buluşturdu. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından fileler gönderdi. 60



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Serkan Ok xx, Tarık Ongun xx

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır xx, Fatih Aksoy xxx, Juanfran xx (Ahmet Gülay dk. 86 x), Borja xx (Tayfur Bingöl dk. 75 x), Novais xx, Davidson xxx (Oğuz Aydın dk. 75 xx), Efkan Bekiroğlu xx (Leroy Fer dk.63 xx), Efecan Karaca xxx, Emre Akbaba xxxx, Wilson Eduardo xx (Candeias dk.63 xx)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Mevlja, Oğuz Aydın, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Felipe Sanchez Mateos

Hatayspor: Abdullah Yiğiter x, Fatih Kurucuk x, Burak Öksüz xx, Kamil Ahmet x, Adekugbe x (Emre Kaplan dk. 60 x), Onur Ergün xx (Boudjemaa dk. 60 x), Ruben Ribeiro xx, Kamara x (Soliman dk. 67 x) Lobzhanidze x (Sadık Baş dk. 86 ?), Diouf x, Saint Louis x (Isaac dk. 86 ?)

Yedekler: Yavuz, Falette, Muhammed, Eren Fansa, Bertuğ

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Emre Akbaba (dk. 17, 59 ve 74), Wilson Eduardo (dk. 31), Oğuz (dk. 77 ve 79) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu (Alanyaspor), Fatih Kurucuk (Hatayspor)

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