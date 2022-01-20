Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor: 6-0



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) -

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Bahattin Şimşek, Serkan Ok, Tarık Ongun

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran (Dk. 85 Ahmet Gülay), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Cristian Borja (Dk. 75 Tayfur Bingöl), Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Efkan (Dk. 63 Candeias), Davidson (Dk. 75 Oğuz Aydın), Wilson Eduardo (Dk. 63 Fer)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah, Kamil Ahmet, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Samuel Adekugbe (Dk. 60 Emre Kaplan), Saba Lobjanidze (Dk. 86 Sadık Baş), Onur (Dk. 60 Boudjemaa), Ruben Ribeiro, Mohammed Kamara (Dk. 66 Kahraba), Mame Diouf, Dylan (Dk. 86 Isaac Sackey)

GOLLER: Dk. 17, Dk. 59 ve Dk. 74 Emre Akbaba, Dk. 31 Wilson, Dk. 77 ve Dk. 80 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Efkan (Aytemiz Alanyaspor), Fatih Kurucuk (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig´in 22´nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor´u 6-0 yendi.

17´nci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Borja, sol çaprazdan hızla içeri sokularak arka direğe topu yükseltti. Burada topla buluşan Emre Akbaba´nın ilk denemesinde defanstan seken topa tekrar vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-0.

31´inci dakikada orta sahada başlayan Alanyaspor kontratağında iki rakibinden sıyrılan Emre Akbaba, koşu yapan Efecan´a ara pas gönderdi. Hızla rakip alana giren Efecan ceza sahasına sokulan Wilson´u gördü. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor´un 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.

59´uncu dakikada orta sahada topla buluşan Davidson, hızla sokularak ceza sahası dışından sert vurdu. Dönen topa kale önünde koşu yapan Emre Akbaba´nın şutu fileleri havalandırdı: 3-0.

68´inci dakikada sol kanatta başlayan Hatayspor atağında Kahraba topu Lobjanidze´ye aktardı. Bu oyuncu ceza sahasına girerek kale arka direğine ortaladı. Burada koşu yapan Diouf'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Bahattin Şimşek ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

74´üncü dakikada Novais ceza sahasına koşu yapan Emre´nin önüne uzun pas gönderdi. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Emre´nin vuruşu fileleri havalandırdı: 4-0.

77´nci dakikada Candeias hızla rakip sahaya çizgiden girdi. Ceza sahası paralelinden içeri yerden gönderdiği topa Oğuz Aydın gelişine sert vurarak takımının 5´inci golünü kaydetti: 5-0.

80´inci dakikada Candeias´ın ceza sahasına gönderdiği ara pasta Oğuz Aydın bekletmeden kaleye gönderdi. Top kaleci Abdullah´ın sağından ağlarla buluştu: 6-0.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor´un 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-20 19:17:17



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