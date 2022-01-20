Ömer Erdoğan: “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor karşısında aldıkları 60’lık mağlubiyete ilişkin, “Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi.
Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Hatayspor, Alanyaspor deplasmanından 60 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor’u tebrik ederek şunları söyledi:
“Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. 4 gün önce kendi evimizde Galatasaray karşısında muazzam bir futbol, muazzam bir geri dönüşle kazandığımız mutluluğu yaşıyorsam, bugün de tam tersi çok büyük bir üzüntü, çok büyük bir hayal kırıklığı. Sorumlusu benim. Ders çıkaracağız. Alanyaspor’u tebrik ediyorum. Haklı bir skorla galibiyeti aldılar.”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.