Felipe Sanchez Mateos'tan 6-0 yorumu: “Çok çok mutluyuz”

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Hatayspor karşısında aldıkları 60’lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig 22. haftasında Alanyaspor, sahasında Hatayspor’u 60’lık skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan, Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Mateos, “Bazen oynadığınız maçlarda sonuç negatif olur ama o maçla alakalı kazanımlarınız pozitiftir. Biz iki haftadır iyi işler yaptık diye düşünüyorum. Geçen hafta oyunumuz da iyiydi. İlk 30 dakikada iyi bir futbol oynamıştık. Maçın sonundaki röportaja bu 30 dakikadaki oyunumuzu maçın geneline yaymamız gerektiğini söylemiştik. Bugünkü maç belki kusursuz değildi, ama arkadaşlarımızın geçen haftadaki 30 dakikada gösterdiği enerjiyi, bu maçta 90 dakikaya yaymaları bizi mutlu etti. Çok çok mutluyuz. İstediğimiz takım düzenine ve dinamiğine uzak olmadığımızı düşünüyorum. Elbette burada maç programı yoğun ve vaktimiz kısıtlı. Arkadaşlarla konsantre bir şekilde çalışmaya devam edip, istediğimiz takımı sahaya sürmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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