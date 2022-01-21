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1 kilo sütten 1.5 kilo kaşar peyniri yaptıklarını sanıp sağlıklarını tehlikeye atıyorlar Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu: “Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor” "Evde yapılan karışımın mikrobiyel açıdan da tehlikeler oluşturabilir" “Kilo fazlalığı, yağlanmaya sebep oluyor”

İHA

1 kilo sütten 1.5 kilo kaşar peyniri yaptıklarını sanıp sağlıklarını tehlikeye atıyorlar Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu: “Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor” "Evde yapılan karışımın mikrobiyel açıdan da tehlikeler oluşturabilir" “Kilo fazlalığı, yağlanmaya sebep oluyor”

Son günlerde sosyal medya üzerinde viral videolar arasında yer alan ‘1 kilo sütten 1 buçuk kilo kaşar peyniri yapımı’ adlı paylaşımların adeta zehir saçtığı bildirildi. 12 litre sütten üretilen 1 kilo kaşar peynirini evde 1 litre sütten yaptığını iddia eden vatandaşlar, evde sahte gıda üretimi gerçekleştiriyor. Bu videoları paylaşanların insanların sağlığıyla oynadıklarını belirten Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Normal bir kaşar peyniri için 1012 litre süt kullanılması gerekirken orada çok komik bir üretim söz konusu. Burada vücudun fazladan nişasta alması özellikle şeker anlamında kilo fazlalığına, yağlanmaya sebep olabiliyor. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Böyle bir şeye bulaşmayın” dedi.
Sosyal medya üzerinden son dönemlerde yapılan 'evde 1 kilo sütten 1 buçuk kilo kaşar peyniri yapımı' adlı paylaşımlar popüler oldu. 1 litre süt, 12 kaşık nişasta, bir miktar tuz ve kaşarın buluşması ile ortaya kaşar peyniri çıkardığını düşünen vatandaşlar, bilinçsizce evde sahte gıda üretimi yapmaya başladı. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu ise yapılan karışımın kaşarın ‘k’si ile alakası olmadığını belirterek vatandaşların bilinçsizce sağlıkları ile oynadığını belirtti. Manavoğlu, ayrıca evde yapılan karışımın mikrobiyel açıdan da tehlikeler oluşturabileceğinin altını çizdi.

“Kilo fazlalığı, yağlanmaya sebep oluyor”
Yapılan karışımın kaşar olmadığını, farklı bir gıda maddesinin üretildiğini belirten Manavoğlu, kaşar peynirinin normalde sütten mayalanarak, kaynatılarak yapılan bir işlem olduğunu söyledi. Manavoğlu, "Videolarda gördüğümüz kısımlarda ise içerisinde bolca nişasta, bir miktar süt, normal bir kaşar peyniri için 1012 litre süt kullanılması gerekirken orada çok komik bir üretim söz konusu. Burada vücudun fazladan nişasta alması özellikle şeker anlamında kilo fazlalığına, yağlanmaya sebep olabiliyor. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Böyle bir şeye bulaşmayın, uğraşmayın. Kaşar peyniri, güvenilen firmalardan, Tarım ve Orman Bakanlığından yetkilendirilmiş, üzerinde etiketleri bulunan ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor. Evde deney gibi yapıyorlar. Öyle bir ürünü tüketmek doğru değil. Kaşarın orada k’si geçmiyor. Tamamen farklı bir teknikle yapılan, nişastanın bağlayıcı özelliği ile de beraber kullanılan bir yöntem” dedi.

“Birçok noktada hileler yapılıyor”
Süt ve süt ürünlerinde birçok hilenin yapıldığını belirten Manavoğlu, “Piyasa da ne yazık ki kaçak bir üretim söz konusu. Öncelikli görev Tarım ve Orman Bakanlığı’nın. Tarım ve Orman Bakanlığı en son 2020 yılının Eylül ayında bir taklit ve tağşiş listesi açıkladı. En çok hileli grubunda 2. Sırada süt ve süt ürünleri yer alıyordu. Bir çok noktada hileler yapılıyor. Tüketici biraz daha gerçek fiyatlara endekslenmeli. 1012 kilogramlık bir süt kullanılması gereken kaşar peynirinin, gidip de 1 kilo kaşar peyniri 3040 TL gibi rakamlara alınmaması gerekiyor. Sadece süt fiyatını konuşuyoruz bunun yanında üretimle alakalı diğer giderleri de eklediğimizde aslında kaşar peynirinin fiyatının daha da yukarı da olması gerekiyor” diye konuştu.

“Karışımında mikrobiyel olarak da farklı tehlikeler olabilir”
Evde yapılan ve ‘kaşar’ diye nitelendirilen karışımın mikrobiyel olarak farklı tehlikeler oluşturduğun değinen Manavoğlu, “Bazı tüketiciler bile bile kaşar peyniri adı altında farklı peynirleri tüketiyorlar. Aslında kendileri de bunun farkında. Tost peynirini çoğu insan kaşar peyniri olarak görüyor. Bu tamamen farklı yöntemlerle elde edilen kaşar peynirinin üretimi ile tamamen alakasız. Tost peyniri, geriye dönük toplanmış peynirlerin ısıtılarak elde edilmesi yoluyla üretiliyor. Kaşar peynirini, sütü mayalayarak elde etmeniz gerekiyor. Tost peynirinin üzerine kaşar peyniri yazılsa tüketici bunu anlayamaz. Etiketleri iyi okuyup arasındaki farkları tamamen anlamamız gerekiyor. Tüketici bilinir, iyi markalardan kaşar peyniri almalı. Evde ‘kaşar’ diye yapılan karışımında mikrobiyel olarak da farklı tehlikeler olabilir. Kullanılan nişastanın fazla tüketilmesi vücut için olumsuzluklar oluşturur. Umarız birkaç deneme videosudur” şeklinde konuştu.

“Arasında dağlar kadar fark var”
Eline hem evde yapılan kaşarı hem de şarküteri de satılan kaşarı alıp değerlendirmede bulunan peynir satıcısı Ferdi Aydemir, “Evdeki kaşar ile şarküteri de satılan kaşar arasında dağlar kadar fark var. Sol elimdeki evde yapılan kaşar, içerisinde nişasta var. Diğer elimde de 12 litre sütten yapılan bir kaşar var. Arasındaki fiyat farkına bakın. 1 kilo kaşar 7075 TL civarında olmalı. Evde yapılan 1020 TL arasında tutuyor. Bu sağlık açısından çok kötü. Normal olanını, doğal olanını tüketsinler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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