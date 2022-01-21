ATSO'den kent kültürüne katkı Giray Ercenk’in ‘Dünden Bugüne Teke Eli’ isimli kitabı ATSO Vakfı tarafından yayımlandı

Araştırmacı, yazar Giray Ercenk’in uzun zamandır beklenen çalışması ‘Dünden Bugüne Teke EliBir Üretim ve Yaşam Havzası’nın Coğrafya, Tarih ve Kültür Bağlamında İnsan Hikayesi’ adlı kitabı ATSO Vakfı tarafından yayımlandı.

Teke Eli bölgesini Antik Çağ’dan bugüne olan tarihi, coğrafyası, kültürü ve bunları besleyen insan hikayeleriyle taşıyan kitap, bilimsel verilerin zenginliğinin yanısıra bu verilerin yaşama ve üretme kültüründeki izlerini de sürmesiyle bölgenin kültür tarihine önemli bir katkı sunuyor.



“Geleceğe miras”

Araştırmacı, yazar Giray Ercenk'in gelecek kuşaklara çok önemli bir miras bıraktığını belirten Davut Çetin, “Araştırmacılar için bir başvuru kitabı, okuyucular için ise bu coğrafyanın eşsiz hikâyeleriyle tanışarak bölgedeki toplumsal dönüşümü kavrayacakları bir eser olan Dünden Bugüne Teke Eli, çok kapsamlı içeriği ile bölge ve kent araştırmacılarına, toplumsal tarih çalışmalarına zengin bir kaynak sunarken, gelecek öngörüleri için de sağlam bir basamak görevini üstleniyor” dedi.



“Körfez üçlemesi”

Yazar Giray Ercenk’in daha önce yine ATSO tarafından yayımlanmış, Antalya Körfezi’nin kuzeyini anlatan ‘Döşemealtı’ ve doğusunu anlatan ‘Dağın Dili’ adlı kitaplarından sonra, körfezin batısını anlatan Dünden Bugüne Teke Eli, Prof.Dr Metin Sözen’in tabiriyle ‘Körfez Üçlemesi’ni tamamlayan yayın olarak ayrı bir önem taşıyor.

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