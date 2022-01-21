8. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması yeteneklerini bekliyor

Kepez Belediyesi’nin amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin Türk Müziğine kazandırılmasını hedeflediği ve her yıl geleneksel olarak ulusal çapta düzenlediği Kepez Müzik Ödülleri Yarışması genç yeteneklerini bekliyor.

Kepez Belediyesi Müzik Ödülleri yarışmasının bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilecek. Genç yeteneklerin keşfedilmesi, amatör sanatçıların teşvik edilmesini ve her yıl bir başka usta isimlerin şarkılarıyla anılmasını bir gelenek haline getiren yarışma için son başvuru tarihi 10 Mart Perşembe olarak belirlendi. Kepez Belediyesi’nin organize ettiği yarışmaya 18 ve 40 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar katılım sağlayabilecek.



“Yarı final 1819 Nisan”

Türkiye’nin dört bir yanındaki müzik yeteneklerini bekleyen yarışmanın ön elemesi 14 Mart18 Mart tarihleri arasında adayların gönderdiği videolar izlenerek belirlenecek. Kepez Belediyesi tarafından görevlendirilen seçici kurul değerlendirmesiyle Yarı Final için 24 aday belirlenecek. Yarı Final adayları için 1317 Nisan 2022 orkestra provaları yapılacak. Provaların ardından Yarı final 1819 Nisan tarihlerinde Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde devam edecek.



“Final 13 Mayıs”

Kepez Müzik Ödülleri Yarışmasında Yarı Final için seçilen 24 yarışmacı içerisinden 10 aday finale katılabilecek. Final puanlaması Seçici Kurul oylaması ve halk oylaması ile birlikte yapılacak. Final Yarışması 13 Mayıs 2022 Cuma tarihinde Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleşecek.



“Ödüllü müzik yarışması”

8. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasında birinci gelen yarışmacı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü yarışmacı ise 3 bin TL ödüllendirilecek. İlk 3 yarışmacının belirlemesinin ardından Kurulun belirlediği Jüri Özel Ödülü için seçilen yarışmacıya 2 bin TL ile ödül verilecek. Yarışmacılar Türkçe Pop, Rock, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Yabancı Dil de şarkılar seslendirebilecekler. Yarışmaya katılmak isteyenler başvurularını kepez kültür internet sitesinden online olarak gerçekleştirecek.

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