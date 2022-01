Bağlama çalıp kolu hızla iyileşen gazi, görme engellilere ders veriyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)BİTLİS´te 5 yıl önce sözleşmeli er olarak görev yaparken PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Ali Timur´un (35) oynatamadığı koluna bacağından sinir nakli yapıldı. Uzun yıllar kolunu kullanamayacağı söylenmesine rağmen bağlama çalarak tedavi sürecini hızlandıran Timur, şimdilerde görme engellilere bağlama dersi veriyor.

Kırgızistan'dan ailesiyle çocuk yaşlarda Türkiye'ye göç eden Ali Timur, Türk vatandaşı olduktan sonra 2007 yılında askere gitti. Burada Jandarma Özel Harekat Sınavı'nı kazanan Timur, aynı yıl göreve başladı. Birçok ilde görev yapan Ali Timur, 2017 yılında Bitlis kırsalında teröristlerle çıkan, 2 silah arkadaşının şehit olduğu çatışmada sağ kolu ve elinden vuruldu. Tedaviye alınan Timur'un sağ kolundaki sinirlerin hasar gördüğü tespit edilince GATA'ya sevk edildi.

GAZİ OLDUĞU YERE DÖNÜP DERS VERDİ

Sağ kolunu kullanamayan Timur, onlarca operasyon geçirdi. Son olarak bacağından alınan sinirler, Timur'un koluna nakledildi. 1,5 yıl süren tedavi sürecinde doktorlar, Timur'a kolunu tekrar kullanabilmesinin uzun süreceğini söyledi. Ancak Timur tedavisine destek için bağlama çalmaya başladı. Her gün saatlerce bağlama çalan Timur, kolunu beklenenden daha erken hareket ettirmeyi başardı. Timur, raporlu olduğu süreçte kolunu eskisi gibi kullanamasa da Bitlis'e dönerek çocuklara bağlama dersi verdi. Gazi Timur, malulen emekli olduktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Burada çalışan görme engelli arkadaşının davetiyle Altı Nokta Körler Derneği'ne giden Ali Timur, engellilere bağlama dersi vermeye başladı.

'TEDAVİ SONRASINDA DA PES ETMEDİM'

Müzikle kolunu iyileştirme sürecini hızlandırdığını söyleyen Ali Timur, "Kurşunlar kolumdaki sinirlere geldiği için kolum çalışmıyordu. Birçok operasyon ve ameliyat geçirdim. Son olarak bacağımdan koluma sinir nakli yapıldı. 1,5 yıl tedavi gördüm. Tedavi sonrasında da pes etmedim. Doktorlar sinir hasarı olduğu için çok yavaş iyileşeceğimi ve uzun süreceğini söylemişti. Kolum, parmaklarım hiçbir şekilde çalışmıyordu. Tedavi sonrası süreçte bağlama ile iyileşme sürecimi hızlandırmış oldum" dedi.

'PARMAKLARIMA İSİM VERDİM'

Görme engellilere hissederek ve sesle bağlama öğrettiğini söyleyen Timur, "Malulen emekli olduktan sonra Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tayinim çıktı. Burada çalışan görme engelli arkadaşım vardı ve beni dernekte ders vermek için çağırdı. Sonuçta müziğin açamayacağı kapı olmayacağını, kendimden örnek alarak kabul ettim. Daha önce çocuklara ders vermiştim ama görme engellilere nasıl öğreteceğim konusu beni biraz korkuttu. Korktuğum gibi olmadı. Parmaklarıma isim vererek öğretmeye çalışıyorum" diye konuştu.

'PSİKOLOJİK TEDAVİ YERİNE KENDİMİ MÜZİĞE ADADIM'

Kendi yaptıklarını örnek alarak öğrettiğini belirten Timur, "Bağlama çalarken çıkan sesleri, defalarca tekrar ettik. Yapılacak egzersizi ses kaydı yaparak gönderdim ve böyle çalışmalarını istedim. İlk haftadan itibaren büyük ilerleme kaydettik. Kendimden biliyorum, benim sağ kolum hiç çalışmazken 'bağlamayı bırakmamam lazım' diyerek çalmaya çalıştım. Psikolojik tedavi yerine kendimi müziğe adadım. Bu fiziken iyileştirdiği gibi ruhen de iyi geldi" ifadelerini kullandı.

'1 TANE DE OLSA PARÇA ÇALABİLİYORUM'

Bağlama çaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Altı Nokta Körler Derneği yöneticisi ve kursiyerlerden Kadriye Can ise, "Müziğe uzak değilim. Körler okulunda mandolin çalmasını öğrenmiştim. Saz çalmayı çok istiyordum ama kendi başıma çalamıyordum. Bu kurstan sonra artık 1 tane de olsa parça çalabiliyorum. Müzik ruhun gıdası derler, ben de ruhumun gıda alması için çok yönlü çalışmak istiyorum. Öğrenmeyi, müziği sevdiğim için bu kursa katıldım" diye konuştu.

'YETENEKLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Derneklerinde birçok kurs verdiklerini söyleyen Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi ise, "Dernek olarak görme engelli bireyleri yaşam içerisinde bir adım öne çıkarabilecek her türlü çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bilgisayar, diksiyon, el örgüsü kursları düzenliyoruz. Görme engellilerin eşit vatandaşlar olduğunu ve eşit haklardan yararlanması gerektiğini ortaya koymaya çalışan hak mücadelesi veren bir derneğiz. Toplumun bunu anlaması için çabalıyoruz. Görme engellilerin yeteneklerini ön plana çıkaracak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu kursları ilerletip kendi etkinliklerimizde belki bir koro oluşturacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-01-21 10:38:52



