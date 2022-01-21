Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, pitbull saldırısı sonrası ölümden dönen minik Asiye’nin hayati riski atlattığını, bir haftaya kadar taburcu edileceğini bildirdi. Asiye’nin kulak, çene ve saçıyla ilgili ameliyatların devam edeceği bilgisini paylaşan Özkan, bir de acı bir itirafta bulundu. Özkan, “Daha önce bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum” dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in son durumu hakkında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilgilendirmede bulundu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavilerin sürdüğünü belirtilirken, Asiye’nin hayati riski tamamen atlattığı kaydedildi.



“İlk defa görüyorum”

Asiye’nin göz önünde olması nedeniyle bu kadar ilgi ektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, acı bir itirafta bulundu. Özkan, “Bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum” dedi.



“Tüm doku eksiklikleri giderildi”

Asiye’nin tüm doku eksikliklerinin giderildiğini ve haftaya taburcu edileceğini belirten Özkan, “Hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı. O kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şuan için hayati bir riskimiz yok artık. Geçen hafta içerisinde sinir ile ilgili nakillerini yaptık. Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı. Kulağıyla ilgili KBB gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri ve onlar için de bir iki transfer işlemi yaptı. Takibinde o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar” diye konuştu.



Özlenen Özkan: “Hem Asiye’yi hem bizi çoklu ameliyatlar bekliyor”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, Asiye’nin yüz felcine yönelik ameliyatlar gerçekleştirildiğini aktararak, “İyileşince bir süre sonra saça sıra gelecek. Birkaç ay sonra balonla tedavimize devam edeceğiz. Bunu da birkaç seansla yapabileceğiz. Hem Asiye’yi hem bizi çoklu ameliyatlar bekliyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.