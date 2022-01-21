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İki öğrenci, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedalladı Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2 öğrenci, ağız ve diş sağlığının yanı sıra bisiklet kullanımına dikkat çek için 850 kilometre pedal çevirdi Çıkış noktaları izledikleri bir belgesel olan 2 üniversite öğrencisi, güzergahlarındaki okullarda ağız ve diş sağlığı sunumu yaptı

İHA

İki öğrenci, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için 850 kilometre pedalladı Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2 öğrenci, ağız ve diş sağlığının yanı sıra bisiklet kullanımına dikkat çek için 850 kilometre pedal çevirdi Çıkış noktaları izledikleri bir belgesel olan 2 üniversite öğrencisi, güzergahlarındaki okullarda ağız ve diş sağlığı sunumu yaptı

Konya Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2 öğrenci, Muğla’dan Antalya’ya bir haftada 850 kilometre pedal çevirerek, ziyaret ettikleri okullarda ağız ve diş sağlığını eğitiminin yanı sıra bisiklet kullanımına dikkat çekti. Sınıfa bisikletle giren iki üniversite öğrencisi çocuklara sunumun ardından diş macunu ve losyon hediye etti.
Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden İbrahim Dönmez(22) ve Abdülaziz Cem Şirin(23) izledikleri “Biking Borders” isimli belgeselin etkisi altında kaldı. Filmdeki gibi bir kampanyayla yardım ulaştırmak isteyen iki gençte, ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek hem de bisiklet kullanımını arttırmak için bir proje yapmaya karar verdi. Projelerini dekanlık ve üniversite yönetimine sunan öğrenciler olumlu destek alınca yola koyuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dönmez ve Şirin, bisikletle çıkış noktaları olarak Muğla ilini belirledi. Bir hafta önce Muğla’dan yola çıkan iki arkadaş güzergahları üzerinde bisikletleriyle ziyaret ettikleri okullarda, hem ağız diş sağlığı eğitimi verdi hem de bisiklet kullanımının arttırılmasına dikkat çekti. İki öğrenci 850 kilometrelik pedal parkuru Antalya Muratpaşa Ortaokulu’nda son buldu. Bisikletleriyle okula giren iki öğrenci okul müdürü ve öğretmenlerince karşılandı. Dönmez ve Şirin daha sonra, bisikletleriyle girdikleri sınıfta öğrencilere ağız ve diş sağlığıyla ilgili sunum yaptı. Daha sonra öğrencilere diş macunu ve losyon dağıtıldı.
"Belgesel etkili oldu"
850 kilometre pedal çeviren İbrahim Dönmez, 4 hafta önce izledikleri “Biking Borders” isimli belgeselde iki gencin bisikletle yaptıkları yolculukta düzenledikleri bağış kampanyasıyla Orta Amerika’daki bir ülkede okul yaptırmayı hedeflediklerini aktardı.
Bu belgeselden arkadaşıyla çok etkilendiklerini ve bir proje yapmaya karar verdiklerinin altını çizen Dönmez, “ Bir bağış kampanyası açıp, gelen para ile ağız diş sağlığı ürünleri alarak bunları öğrencilere sunum eşliğinde dağıtabiliriz diye düşündüm. İki haftada gerekli planlamamızı yaptık. Hava şartları zorluydu, bizde çıkış noktamızı Muğla olarak belirledik. Şansımıza hava bir haftalık süreçte güzel geçti. Yaklaşık 850 kilometre yol aldık, bir haftada tamamladık. Bugünde projemizin sona erdiği Muratpaşa Ortaokulu’ndayız” ifadelerine yer verdi.
Dönmez, beklediklerinden çok daha büyük ilgi ile karşılaştıklarını anlatarak, bu durumun kendilerini başka projelere yönelteceğini sözlerine ekledi.

"Pedal çevirdik"
Abdülaziz Cem Şirin, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Muğla’dan Antalya’ya arkadaşıyla pedal çevirdiklerini güzergahlarındaki ortaokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi vermek ve bisiklet sporuna ilgilerini çekme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

"Güzel enerjiler aldık"
Uğradıkları okullardan çok güzel enerji aldıklarını dile getiren Şirin, “Çocuklara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Destek veren üniversitemize teşekkür ediyoruz. Fakültemizin bize verdiği diş macunlarını, öğrencilere teşvik amaçlı dağıttık. Bugün son okulumuzla projemizi tamamladık” dedi.

"Bilgiler yararlı oldu"
Ortaokul öğrencisi Yağmur Güney, yapılan sunumu çok yaralı bulduğunu belirterek, “Bize bilgi verebilmek için çok uzun bir yol sarfetmişler. Teşekkür ederiz. Önemli bilgilerin yanında birde hediyeleri oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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