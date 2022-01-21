Antalya için çok kuvvetli yağış ve kar uyarısı



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Beklenen yağışın, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı belirtildi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'da 21 Ocak Cuma günü gecesi itibarıyla başlayacak kuvvetli yağış ile kar yağışının doğu ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta etkili olacağını belirtti. Yağışların, 23 Ocak Pazar günü sabah saatlerine kadar kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak çok kuvvetli ve metrekareye 51-100 kilogram, 1000 metre ve üzeri rakımlarda ise yoğun kar şeklinde olacağı kaydedildi.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerdeki kar yağışının neden olabileceği, başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ile dona bağlı ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MUĞLA İÇİN DE UYARI

Muğla için yapılan uyarıda ise il genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21 Ocak Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırarak yerel olarak kuvvetli metrekareye 3065 kilogram olmasının beklendiği açıklandı. Muğla için de ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-01-21 15:50:21



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