Başkan Tütüncü, Kumluca esnafı ile buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve beraberindeki heyetle Antalya’nın Kumluca İlçesini ziyaret etti. Tütüncü ve beraberindeki heyetin, Kumluca’da ki ilk durağı AK Parti İlçe Teşkilatı oldu. AK Parti teşkilat üyeleriyle sohbet etti, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Tütüncü, Cuma namazının ardından ilçe esnafıyla kucaklaştı. Esnafı tek tek gezdi, sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi. Kumluca esnafı tarafından coşkuyla karşılanan Tütüncü, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kumluca ziyareti sırasında bir mağazanın açılışına da katıldı. Tütüncü, açılışta yaptığı konuşmada, “Esnafımız bizim için çok kıymetli. Esnaf mutlu olursa, evi ailesi de mutlu olur. Esnafın ailesi mutlu olursa, toplum mutlu olur. Rabbim bol bol kazançlar nasip eylesin. İş yeriniz bereketli olsun”dedi.

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