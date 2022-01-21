Antalya için çok kuvvetli yağış ve kar uyarısı (2)



YAĞMUR BU GECEDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bu akşamdan itibaren bölgenin batısını etkilemeye başlayacağını söyledi. Gültekin, "Muğla'da bu geceden itibaren yağışlar başlıyor ve etkisini artırarak devam ediyor. Ardından Antalya'nın doğu ilçelerinde yağışlar etkili olmaya devam edecek. Doğu ilçelerimizde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Antalya'nın doğusunda sahil bandında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor" dedi.

'SICAKLIKLAR 6-7 DERECE DÜŞECEK'

Yağışların kuvvetli olmasının beklendiğini belirten Gültekin "Pazar gününden sonra sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca soğuk hava dalgası, bölgemizde etkili olacak. Pazartesi günü yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterecek. Ardından da bu yağışlı sistemden Antalya'nın batı ilçeleri etkilenecek. Salı günü yağışlı sistem, Antalya'nın doğusunda etkisini gösterecek. Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve iç kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Yer yer hafif ve orta kuvvette zirai don uyarımız var" diye konuştu.

KENT MERKEZİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Meteoroloji'nin verilerine göre, salı günü kent merkezinde beklenen karla karışık yağmurla ilgili konuşan Gültekin "Cumartesi ve pazar günü kent merkezi için beklentimiz yağmur şeklinde. Salı günü havanın soğumasıyla birlikle karla karışık yağmura döndüğünü görüyoruz. Hafta sonu değerlendirmelerimiz devam edecek. Bu yağışın cinsiyle ilgili gözlemlerimiz sürüyor. Beklediğimiz şiddetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasında fayda var" ifadelerini kullandı. Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-01-21 16:40:46



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