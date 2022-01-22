Antalya-Konya karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor 1825 metre rakımlı Alacabel’de tipi etkili olurken, bölgedeki kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolunda 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor.
Antalya'yı Konya'ya bağlayan AksekiSeydişehir karayolu üzerinde bulunan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 22.00 sıralarında başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Akseki’nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başlayan kar yağışı sebebiyle bölgede kar kalınlığı yer yer 4050 santimetreye ulaştı. Alacabel’de kar ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi. Bölgede denetimlerini aralıksız sürdüren Akseki Bölge Trafik ekipleri, tırların ve zincirsiz araçların karayolunu kullanmasına izin vermiyor. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri ise çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.