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Ticaret Bakanlığı'nda Mısırlı heyet ile görüşme

DHA

Ticaret Bakanlığı'nda Mısırlı heyet ile görüşme


Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA, (DHA)TİCARET Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı (FEDCOC) İbrahim El Araby başkanlığındaki Mısır heyetini kabul etti. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye´de bulunan heyet ile Ticaret Bakanlığı'nda yapılan görüşmeye, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Mısır ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı toplantıda, karşılıklı beklentiler ve bundan sonra atılabilecek adımlar dile getirildi. Görüşmede taraflar, Türk ve Mısırlı iş insanları arasındaki artan diyaloğun ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu katkı sağlayarak, her iki halkın refahının artmasına katkıda bulunacağının altını çizdi. Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Turagay, bu ziyaretlerin karşılıklı olarak sık sık tekrarlanmasının önemini vurguladı. Görüşmede ayrıca bakan yardımcıları, Türkiye ve Mısır arasında devam eden siyasi istişare sürecinin önemini vurgulayarak, ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağına olan inançlarını dile getirdi. 
TÜRKİYE-MISIR TİCARET HACMİ
Geçen yıl Türkiye'nin Mısır'a ihracatı, önceki yıla oranla yüzde 44,2 oranında artışla 4,5 milyar dolar, Türkiye´nin Mısır´dan ithalatı ise yüzde 28,4 oranında artışla 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 40´a yakın artış gösterdi. Mısır ile 2007 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması sonrası ticaret hacminde gözlemlenen artış, son yıllarda her iki taraf için de kazançlı ticari ortaklığa dönüştü. Türkiye´den Mısır´a gerçekleşen doğrudan yatırım tutarı 2 milyar doların üzerinde yer aldı. Tekstil, konfeksiyon, kimyasallar, toptan ve perakende ticaret sektörlerinin en önde olduğu yatırımlar, Mısır´da yaklaşık 80 bin Mısır vatandaşına istihdam sağlıyor.
Öte yandan müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri sektörü de Türkiye ile Mısır arasında potansiyeli yüksek iş birliği alanını oluşturuyor. Türk firmaları ayrıca Mısır´da toplam 1,2 milyar dolar değerinde 27 proje üstlendi. Türk şirketlerin Mısır´da Kahire Havalimanı terminal binaları inşaatı, enerji nakil hatları ve petrokimya tesisleri inşaatı gibi yüksek bedelli ve prestijli işler üstlenmiş olmasının, gelecekte alınacak projelerin habercisi olarak görüldüğü belirtildi.  DHA-Genel Türkiye-Antalya Şaduman UNUTMAZ
2022-01-22 10:58:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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