Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti, acılı baba cenazenin alınmasını araçtan izleyebildi

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Antalya’da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen gencin cenazesi işlemlerin ardından aileye teslim edilirken, acılı baba o anları aracının içerisinden izledi.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market çalışanı Şükrü Ünal (23) iş çıkışında arkadaşı ile birlikte motosikletle gezmeye başladı. Zaman zaman sürat yapan Ünal, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Başından ve göğsünden yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambulansla en yakındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ünal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gencin yakınları gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Baba ise araçta bekleyerek cenazenin alınmasını uzaktan izledi. Önümüzdeki günlerde nişanlanacağı öğrenilen gencin cenazesinin Afyonkarahisar Başraktepe Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.

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