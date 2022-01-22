Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullandığı motosikletle ağaca çarpan Şükrü Ünal (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte gezmeye çıkan Şükrü Ünal, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle refüje, ardından da ağaca çarptı. Yaralanan Ünal, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Şükrü Ünal, kurtarılamadı. İsmi öğrenilemeyen arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı.

Şükrü Ünal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-01-22 13:50:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.