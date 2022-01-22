İki arkadaşın kavgasında kan aktı: 2 yaralı Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Antalya’da tartışan arkadaşlardan birisi bıçakladı, diğeri kurşun yağmuruna tuttu

Antalya’da iki arkadaşın tartışmasında kan aktı. Kavgada arkadaşlardan birisi arkadaşını bıçaklarken diğeri ise kurşun yağmuruna tuttu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay, Kepez ilçesi Rasim Kaplan Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce aralarında tartışma çıkan Halis A. ve Yılmaz S. kaldırım üzerine karşı karşıya geldi. İkili arasında önce tartışma çıktı. Daha sonra tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Halis A., arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklarken diğer arkadaşı ise kurşun yağmuruna tuttu. Her iki şahıs da ağır yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralılara ilk olarak olay yerinde müdahale etti.

Şahıslardan birisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesin kaldırılırken diğer şahıs ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde uzun süre delil çalışması gerçekleştirdi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Olay yerindeki vatandaşlardan Şaban Kaplan, "4 el tabanca sesi duydum. Koşturarak geldim. İkisi de aynı yerde yatıyordu. Tartışma olmuş. Birbirlerini tanıyorlar, durumları iyi. Biri bacağından biri de kaburgasından yaralı. Bıçak ciğere gelmiş olabilir" dedi.

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