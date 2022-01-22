Konya- Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli (2) 

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AKSEKİ KAVŞAĞINDA ARAÇ KUYRUĞU

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Akseki-Seydişehir yolu, saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama ve kürüme çalışması başlattı. Trafik ekipleri de Alacabel mevkisine 40 kilometre uzaklıktaki Akseki kavşağından sürücülerin, Konya yönüne ilerlemesine izin vermedi. Ekipler, sürücülere yakındaki dinlenme tesislerine gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu. Akseki kavşağında kar temizleme çalışmasının tamamlanmasını bekleyen sürücüler, uzun araç kuyruğu oluşturdu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yarpuz Mahallesi'nde araçlarında bekleyen sürücülere gıda desteğinde bulundu.Adem ÇETİN/ AKSEKİ (Antalya), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2022-01-22 17:01:31



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