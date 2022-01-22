Mersin-Antalya karayolundaki heyelanda ölümün eşiğinden döndüler Kayaların çarptığı otomobildeki bir çocuk yaralandı Karayolu heyelan sebebiyle 1.5 saat ulaşıma kapandı

MersinAntalya karayolunun GazipaşaAnamur arasındaki bölümünde aşırı yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yola düşen dev kayaların üzerine düştüğü otomobildeki bir çocuk yaralandı. Sürücüler kayaları kaldırmak için ise seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, MersinAntalya D400 karayolunun AnamurGazipaşa arasındaki bölümünde saat 16.30 sıralarında aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Kaledran mevkiinde düşen kaya parçaları nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapandı. Düşen kayalar nedeniyle içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobilde hasar meydana gelirken, araçta bulunan bir çocuk yaralandı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karayolları ekiplerince düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatılırken, çalışmaların birkaç gün sürebileceği öğrenildi. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yaklaşık 1.5 saate yoldan kaldırıldı.

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