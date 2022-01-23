Ehliyetsiz sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Abdurrahman R. (24), yaklaşık 10 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenildi.

Deniz Mahallesi'nde devriye görevi yapan motosikletli yunus polisleri, dün gece yarısı şüphe üzerine 07 ALU 514 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, ekipler, merkezden yardım isteyerek otomobili takibe başladı. Polisten kaçan otomobil sürücüsü, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından Yenigün Mahallesi 1047 Sokak üzerinde önü kesilerek yakalandı. Ekiplerin otomobilden indirdiği sürücü, kelepçe takılarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, otomobil içerisinde ve sürücü üzerinde detaylı arama yaptı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen Abdurrahman R.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi ihlallerden yaklaşık 10 bin TL para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-23 10:25:56



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