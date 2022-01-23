Manavgat Titreyengöl kanalizasyon hattı yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Titreyengöl turizm bölgesinde bir bölümü özel mülkiyet alanı içinden geçen mevcut kanalizasyon şebeke hattı yenilenerek, imar yoluna alıyor. Hat üzerindeki terfi istasyonları ve enerji altyapısı yeni tip hazır paket terfi istasyonları ile yenilenecek.

Manavgat Titreyengöl turizm bölgesinde eski kanalizasyon güzergâhı otellerin bulunduğu bölge ile sahil şeridi arasında kaldığından herhangi bir onarım veya bakım gerektiğinde hatlara müdahale edilemiyordu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Manavgat Titreyengöl Turizm Bölgesi Kanalizasyon Şebeke Hattı İmalatı’ projesi kapsamında bölgedeki kanalizasyon hattı imar yoluna alınıyor. Böylece hem hatların geçtiği noktalarda müdahaleyi zorlaştıran mülkiyet sorunu çözülmüş olacak hem de özellikle sezon içinde çevrede olumsuz bir etki oluşturmadan gerekli bakım ve onarım işlemleri yapılabilecek.

Sezona kadar bitirilecek

Sürdürülen çalışmalarla muhtelif çaplarda 4.5 kilometre kanalizasyon şebeke hattı ve 4 adet terfi istasyonu yerleştirilecek. Mevcut hatlara zemin ve deniz suyunun girişi ortadan kaldırmasıyla kapasite sorunu ortadan kalkacak. Terfi istasyonları ve enerji altyapısı yeni tip hazır paket terfi istasyonları ile yenilenecek. Ayrıca yapılacak değişimler sayesinde işletme maliyetlerinde dikkate değer bir tasarruf sağlanacak.

Sahada aralıksız yürütülen çalışmalar sonucunda hat imalatının 1.5 kilometrelik bölümü bitirildi. Çalışmaların turizm sezonu öncesi tamamlanarak hattın teslim edilmesi planlanıyor.

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