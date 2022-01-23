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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürelsan’ın eserleri hem korunacak hem de sergilenecek

İHA

Devlet Sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu İsmail Baha Sürelsan'ın kişisel eşyalarının bir kısmı, kütüphanesi ve yıllardır kilit altında duran arşivi ailesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlandı. Büyükşehir Belediyesi, Sürelsan'ın eserleri, notları ve kişisel eşyalarından oluşan bir sergiyi Doğu Garajı Kültür Merkezi'nde Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Sürelsan’ın eserleri hem korunacak hem de sergilenecek

Devlet Sanatçısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurucusu İsmail Baha Sürelsan’ın kişisel eşyalarının bir kısmı, kütüphanesi ve yıllardır kilit altında duran arşivi ailesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlandı. Büyükşehir Belediyesi, Sürelsan’ın eserleri, notları ve kişisel eşyalarından oluşan bir sergiyi Doğu Garajı Kültür Merkezi’nde Antalyalılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Türk müziğine bilimsel araştırmaları, yayınları, konferansları ve eğitimciliği ile uzun süre hizmet veren İsmail Baha Sürelsan’ın eserleri ve kişisel eşyaları Sürelsan ailesi tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlandı. Sürelsan’ın eserleri, notları ve kişisel eşyaları Büyükşehir Belediyesi tarafından hem sergilenecek hem de dijital ortama aktarılarak müzik tarihi araştırmacılarının ilgisine sunulacak. 1991 yılında ‘Devlet Sanatçısı’ unvanı alan, 1998 yılında Antalya'da hayata veda eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın kurucusu İsmail Baha Sürelsan’ın eserleri gelecek nesillere aktarılacak.

“Eserleri ve sanatı yaşatılacak”
Türk müziğine önemli eserler kazandıran Sürelsan’ın, Türkiye ve Antalya için önemli bir değer olduğunu kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, “İsmail Baha Sürelsan, bestekar, değerli bir müzik bilim ve tarihçisi, hoca ve klasik Türk müziğinin önemli bir temsilcisidir. Antalya’da çok değerli sanatkârlar yetiştirmiştir. Değerli üstadın beste ve eserleri ile sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı çok istiyorduk. Bu kapsamda Sürelsan’ın ailesine ulaşarak görüşmeler yaptık. Sürelsan ailesi Büyükşehir Belediyemizin bu projesine destek vererek müzik alanına ilişkin tüm değerli eserlerini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladı. Bu bizler için bir onur oldu. Merhum Sürelsan’ın yasal mirasçıları olan Nurten ve Rengin hanımefendilere her şeyden önce Türk kültürüne ve Antalya’mıza değer katan bu bağışları için minnettarız” diye konuştu.

“Türk müzik tarihine ışık tutacak”
Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Sürelsan’a ait; tarih ve müzik ile ilgili önemli kaynak kitaplar, kendi el yazısı ile yazdığı notalar, mektuplar, araştırma çalışmaları, makaleler ve özel notlar yanında müzik enstrümanı olarak iki adet çok değerli kanun, kanun yapımında kullandığı malzemeler, ses kayıt cihazı, bu cihazla yaptığı makara bant özel kayıtları, kendisi için yapılan program kayıtları, TRT Klasik Koro Şefi iken televizyon için yaptığı programlar ve bunların dokümanları, verdiği derslerin notları, önemli video kayıtları ve bunların detaylı dökümleri, plaketler ve ödüllerin olduğu kıymetli eşyaları yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür Merkezi’ne taşınacak ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda sergileneceğini ifade etti. Sürelsan’ın sergilenecek eserlerinin Türk müzik tarihine ışık tutacak çok değerli kaynaklar olduğunu kaydeden Bilgin, “Bu değerli eser ve eşyaları hem özenle saklayacağız hem de araştırmacıların istifadesine sunacağız. El yazma eserlerini dijital ortamda yayınlayacağız. Araştırmacılar en küçük notlara bile erişebilecek. Eserlerin ses ve görselleri de dijital ortamda paylaşılacak. Türk müzik tarihi araştırmacıları, Sürelsan hocamızın nadide şahsi arşivindeki bu eşsiz ve müzik tarihine kazandırdığı kıymetli eserleri heyecanla bekliyordu. Eserler, titiz araştırmacıların yapacağı yayınlarla Türk müzik tarihini ve kültürümüzü daha da derinleştirip zenginleştirecektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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