DokumaPark’ta Ata Tohumları toprakla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi’nin ‘Ata Tohumu Projesi’ kapsamında, ürettiği tohumları öğrencilerle birlikte toprakla buluşturdu. Konu ile ilgili konuşan Başkan Tütüncü, “ Bugün öğrencilerimizle çok heyecanlı bir anı yaşıyoruz. Bizim bölgemizin en önemli eğitim kurumlarından birisi hiç şüphesiz ki; Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi. Çünkü, bu liseyi biz büyük bir heyecanla kurmuştuk“ dedi.

Anadolu topraklarında yetiştirilen ürünlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi, öğrencilerinin ‘Ata Tohumu Projesi’ kapsamında geleneksel tarım yöntemleri kullanılarak okul bahçesindeki ekimden elde edilen tohumlar Dokuma Botanik Park’a ekildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Ötgen, proje sorumlusu Biyoloji Öğretmeni Selda Gülen ve öğrenciler, ata tohumlarını toprakla buluşturdu.



“Ulusal bir projeye dönüşecek”

Yeni nesle çok güvendiklerini belirten Tütüncü, “Onlar çok güçlü geliyorlar. Çok parlak fikirlerle yanımıza geliyorlar. Biz de onların parlak fikirlerini şehre ait projelere dönüştürmeye çalışıyoruz. İşte onlardan birisi de bu projemizdi. ‘Ata tohumunu çoğaltalım, onun üretimini arttıralım ve ata tohumuyla sağlıklı beslenmeye, geleneksel tarıma farklı bir bakış açısı kazandıralım.’ dediler. Okul müdürümüzde konuyu bizimle paylaştı. Bu projeyi arkadaşlarımla birlikte büyütme talimatı verdim. Arkadaşlarımız belediyemizin bütün imkânlarını bir araya getirdiler. Şimdi bunu önce şehir düzeyinde, sonra da ulusal düzeyde bir projeye dönüştürmek için müthiş bir heyecanla yola çıktık. Bugün ilk gün Heyecanımız zirvede gençlere çok güveniyorum. Onları çok seviyorum. Her şeyden önemlisi onların pırıl pırıl dimalarından, onların akıllarından, düşüncelerinden süzülüp gelen yenilikler şehri de güzelleştiriyor, kalplerimizi de güzelleştiriyor” diye konuştu.



“Kış sebzeleri ekildi”

“Uzunca bir yolculuk başlıyor.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Bugün kış sebzelerinin ata tohumlarını toprakla buluşturduk. Onlar önce fide olacak, sonra onlara güzel güzel bakacağız, ürünler elde edeceğiz. Bu heyecanı en güzel şekilde yaşadıktan sonra, bu heyecanı başka bir şeye dönüştüreceğiz. Ata tohumu ile elde edilen tarım ürünlerinin artık yaygınlaşmasını sağlayacağız. Buna yönelik önemli bir adım attık. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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