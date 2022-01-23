Roma dönemine ait mezar taşlarıyla yakalandılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezar taşları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ta bazı kişilerin ellerinde bulunan Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak istediği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Araştırma sonunda Sarılar Mahallesi'nde yaşayan Y.F. ve İ.C.'nin kaçak kazıda buldukları çocuk mezar taşlarını satmak istedikleri tespit edildi. İlçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Y.F. ve İ.C.'nin iş yerine düzenlenen operasyonda, mezar taşları boş arı kovanlarının arasında bulundu. Ayrıca define aramakta kullanılan gaz maskesi, çeşitli malzemeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk mezar taşlarını üzerindeki figürler dikkati çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-01-23 12:50:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.