Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde makaron bulundu 8 bin 960 adet makaronun ele geçirildiği operasyon anları jandarma kamerasında

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurdukları tırın içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan, sürücülüğünü 7 adet suç kaydı bulunan R.K. isimli şahsın yaptığı kapalı kasa tırda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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