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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Eskrim Şampiyonası, epe turnuvasıyla devam ediyor

DHA

Türkiye Eskrim Şampiyonası, epe turnuvasıyla devam ediyor


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)TÜRKYE Eskrim Federasyonu'nun (TEF) Manavgat'ta düzenlediği Türkiye Eskrim Şampiyonası, U-10, U-12 ve U-14 Epe Turnuvası ile devam ediyor.
TEF 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan veteranlar V1-V2-V3 Flöre, Kılıç, Epe turnuvası ile başlayan Türkiye Eskrim Şampiyonası bugün U-10, U-12 ve U-14 Epe turnuvası ile devam etti. Dün gerçekleştirilen veteranlar turnuvasında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa ve Van illerinden 31 veteran sporcu Kovid 19 tedbirlerine uyarak kürsü mücadelesi verdi. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda yapılan veteranlar turnuvasında V1 Erkekler/Kadınlar Flöre'de Atakan Akçay ve Çağlar Avşar, V1 Erkekler Kılıç'ta Duhan Fatih Bayrak, V1 Kadınlar/Erkekler Epe'de Gülşen Kaymak ve Deniz Şahin, V2 Erkekler Kılıç'ta Arif Hikmet Şener, V3 Erkek Kılıç'ta Ethem Altan Ünsal, V2 Kadınlar/Erkekler Epe'de Emel Eken ve Aydın Kahraman, V3 Erkekler Epe'de ise Cem Şahi altın madalya kazanan sporcular oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, Antalya Eskrim İl Temsilcisi Yiğit Akdeniz ve Müsabaka Gözlemcisi Cem Oray verdi.
KAZANANLAR SEVİNDİ, KAYBEDENLERİ AİLELERİ TESKİN ETTİ
Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda bugün başlayan U-10, U-12 ve U-14 Epe turnuvasında 15 ilden toplam 314 sporcu mücadele etti. Küçük sporcuların kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda galip gelenler büyük sevinç yaşarken, kaybeden sporcular gözyaşlarına engel olamadı. Kaybeden sporcuları aileleri teskin etmeye çalıştı.
'SÖMESTİR TATİLİNİ DEĞERLENDİRDİK'
2 haftaylık yarı yıl tatilini eskrim şampiyonası düzenleyerek değerlendirdiklerini anlatan TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, "Müsabakalarımız dün veteran turnuvamızla start aldı. Sömestir dönemi boyunca da çocuk ve gençlerimizin katılımı ile yapılacak Epe, Flöre ve Kılıç müsabakaları ile 2 hafta devam edecek" dedi.
1500'ün üzerinde çocuk ve genç sporcunun katılımı ile sürecek turnuvaların 6 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirten Hayber, "Bugünkü ve yarın ki müsabakalarımız Epe müsabakaları, bir sonraki gün Epe'nin Gençler Federasyon kupası müsabakası, daha sonra U-10, U-12 ve U-14 Flöre müsabakalarımız, bir sonraki müsabakalarımız gençlerin Flöre kupası müsabakaları, 1-6 Şubat tarihlerinde de Kılıç müsabakalarımız yapılacak. En son da Kılıç'ın gençler federasyon kupası yapılarak sömestir tatilimizi güzel bir şekilde geçireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Müsabaka alanından görüntü
Müsabakalardan görüntüler
Ara arasında dinlenen sporcular
Küçük sporcuların ailelerinin müsabakaları izlemesi
Müsabakalardan görüntüler
Müsabakayı kaybeden küçük çocuğu ailesinin teskin etmesi
Müsabakayı kaybeden diğer bir küçük çocuğun annesine hakemi şikayet etmesi ve annesinin mendil vermesi
TEF Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ile röp.
Müsabaka alanından görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2022-01-23 16:34:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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