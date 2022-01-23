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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası sol çaprazından Doğukan Sinik’in sert şutunda top kale direğinin sağından auta gitti.
22. dakikada kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert’in penaltı noktasına yaptığı ortaya iyi yükselen Naldo, kafayla köşeye gönderdiği top kaleci Günay’da kaldı.
29. dakikada ceza sahası sol çaprazda Mehmedi ile verkaça giren Wright’in ceza sahası yayı içerisinden sert şutunu kaleci Günay son anda çeldi.
31. dakikada sol kanattan bindiren Doğukan Sinik’in ceza sahası yayına gönderdiği topa hareketlenen Fredy’nin yerden şutunda top kalecide kaldı.
37. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kitsiou’nun şutunda top kaleci Boffin’de kaldı.
45+1. dakikada ceza sahası içerisinde Figueiredo’nun pasıyla altı pas önünde topla buluşan Furkan Soyalp’in şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

Stat: Antalyaspor
Hakemler: Yasin Kol xx, Cemil Tunç xx, Murat Tuğberk Curbay xx
Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx, Fernando Martins xx, Doğukan Sinik xx, Fredy xx, Mehmedi xx, Wright xx
Yedekler: Mehmet Ataberk, Diego Sousa, Bahadır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Andrea Poli, Crivelli, Ghacha, Mustafa, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Sorumlu: Murat Öztürk
Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Toşca xx, Halil İbrahim xx, Furkan xx, Doğan Erdoğan xx, Recep Niyaz xx, Alexandru Maxim xx, Figueiredo xx
Yedekler: Ekrem, Mustafa, Olkowsk, Oğuz, Messaoudi, Borven, Mendly, Merkel, Yusuf, Berke
Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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