Türkiye Küçük ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda ilk hamleler yapıldı 2 bin 34 sporcunun ter dökeceği satranç şampiyonası başladı Turnuvada başarılı olan sporcular Milli Takım havuzuna da alınacak Turnuvanın açılışına Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: “Türkiye Kupası’nı da bu yıl ilk defa Sakarya’da gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum”

Antalya’da 2 bin 34 sporcunun ter dökeceği Türkiye Küçük ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı. Her yaş kategorisinde ilk 3’e giren sporcular, Kasım ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda davet edilecek. Ayrıca bu sporcular Milli Takım havuzuna da alınacak.

Türkiye İş Bankası’nın Aralık 2005’ten bu yana ana sponsor olarak destek verdiği Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya’da başladı. 29 Ocak gününe kadar sürecek olan Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'na 712 yaş aralığında bin 410, Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'na 1318 yaş aralığında 624 olmak üzere toplam 2 bin 34 sporcu kayıt yaptırdı. Her yaş kategorisinde ilk 3’e giren sporcular, 2022 yılı Kasım ayında Türkiye’de düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda davet edilecek. Ayrıca bu sporcular Milli Takım havuzuna da alınacak.



"Çocuklarımızın çok güzel bir spor seçmesine vesile olmuşsunuz"

Turnuvanın açılışına Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, davetliler ve sporcular katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Vali Ersin Yazıcı, “Öncelikle anne ve babalara seslenmek isterim; doğru yoldasınız. Çocuklarımızın çok güzel bir spor seçmesine vesile olmuşsunuz. Biliyor ve inanıyorum ki gelecekte hangi işi yaparlarsa yapsınlar, yaşamlarının her dakikasında iyi bir satranççı olmanın verdiği özgüven ile stratejik hamleler ile başarılı olacaklarına inanıyorum. O yüzden anne ve babaları tebrik ediyorum. Ülkemizin güzel illerinden şehrimize geldiniz. Rakipleriniz ile karışılacaksınız. Yaşamınızın hiçbir anında asla satrançtan vazgeçmeyin” dedi.



“2 binin civarında sporcumuz ve 6 bine yakın katılımcımız var”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Avrupa’nın en yüksek katılımlı, ülkemizin en büyük spor organizasyonlarından biri olan 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları'na, yıllardır heyecanı artarak devam eden büyük spor şölenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yıl Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları’mızı pandemi koşullarına uygun önlemler ve tedbirlerle gerçekleştiriyoruz. Dönemin zorluğuna rağmen, nasıl büyük bir aile olduğumuzu bu salonda hepimiz daha iyi görebiliyoruz. 2 binin civarında sporcumuz ve 6 bine yakın katılımcımız var. Büyük satranç ailesinin gücünü bu rakamlar gösterse de, biz biliyoruz ki ülkenin dört tarafında yüreği satrançla çarpan, bu spora gönül vermiş binlerce satranç sevdalımız var. Salona bakıyorum, bu büyük aileyi temsil edenlere bakıyorum, ne büyük onur, ne büyük gurur.”



“Satranç sporunu tüm Türkiye ile buluşturmayı başardık”

2020 yılından bu yana tüm dünyada pandeminin zorlukları ile mücadele edildiğini belirten Tulay, “Bizler satranç ailesi olarak bu zorlu dönemde bu sporun ruhunu içimizde hissederek, dönemin koşullarına uygun turnuvalarla, şampiyonalarla ilerledik. Birlikten güç doğar, dedik, bu dönemin en aktif spor dallarından biri olduk. Ama en önemlisi bu sporda bir olmanın, paylaşmanın adı olduk. Pandemi döneminde hayat dururken, evlerimizden dışarı adım atamazken, satranç sporunu tüm Türkiye ile buluşturmayı başardık. Online dünyada, rekor katılımlı turnuvalar düzenlerken, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonu yüz yüze hayata geçirdik. Büyük hedeflerin peşinde koşanlar asla yorulmazlar. Biz de durmadan yola devam ediyoruz. Yeni bir heyecanla, büyük hedeflerle yola çıkan yönetimimiz, özveri ile çalışan profesyonel ekibimizle gerçekten çok çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.



“Türkiye Kupası’nı da bu yıl ilk defa Sakarya’da gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum”

Organizasyonların çoğunu “yüz yüze gerçekleştirerek” tüm Anadolu’ya yaymaya devam ettiklerini belirten Tulay, “Antalya’dan Konya’ya, Kırşehir’den Mersin’e ülkemizin dört bir yanında ulusal ve uluslararası organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Türkiye Kupası’nı da bu yıl ilk defa Sakarya’da gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Dünya Satranç Federasyonu ve Avrupa Satranç Birliği, ulusal ve uluslararası organizasyonlarımızdaki kalitemizi tüm satranç dünyasına örnek gösteriyor. Türk satrancı pek çok projesiyle dünyada takdir edilen bir konumda. Federasyonumuz bugün, yine bir ilki başardı. Pandemi koşullarının zorluğuna rağmen; 6 ay içerisinde iki kez üst üste Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonlarını hayata geçirdik” açıklamasını yaptı.



“Burada elde ettiğiniz dereceler ile Milli Takım Havuzuna girecek”

Turnuva hakkında bilgi veren Tulay, “Sporcularımız burada yer almak, bu muhteşem atmosferde mücadele etmek ve milli takım havuzumuza ilk adımı atmak için, zorlu bir mücadele verdiler. 81 ilimizde aylarca süren müsabakalar gerçekleştirildi. Yurt genelinde 718 yaş arası 15 bine yakın sporcumuz il dereceleri yapmak için kıyasıya yarıştılar. Satranç sporunda uzun ve disiplini, zorlu bir yolculuğun ilk adımlarını atan çok sayıda sporcumuz var şu an. Burada elde ettiğiniz dereceler ile Milli Takım Havuzuna girecek; ülkemizin gururu olacak çok sayıda genç sporcumuz var. Değerli velilerimiz; bu sporun en büyük gücü sizlersiniz. Sizin azminiz, sizin sevginiz bu sporu hep daha güçlü yapacak. Çocuklarımızın bu heyecanına ortak olmak için yaptığınız sayısız fedakârlığın farkındayız. Biliyoruz ki; sizler onlardan daha da heyecanlı daha da isteklisiniz” diye konuştu.



“Türkiye’yi gururlandıran şampiyonlarımız bu turnuvada yarışan sporcularımız arasından yükselecek”

“Turnuvada sonuç ne olursa olsun, onlar bizim en büyük değerimiz, geleceğimizin teminatı” diyen Tulay, “Sizi ve çocuklarınızı, tebrik ediyor, satranç yolculuğunuzun başarılarla ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Özellikle belirtmek istediğim bir husus var; burada olan, bu şampiyonaya katılan herkesin için rahat olsun Konya’da olduğu gibi “Önce Sağlık” diyerek tüm sağlık tedbirlerini hassasiyetle uygulayacağız. Geleceğin büyük ustaları, Türkiye’yi gururlandıran şampiyonlarımız bu turnuvada yarışan sporcularımız arasından yükselecek. Bu büyük şampiyonada, bu spor şöleninde en başta bizlere her zaman destek olan ve satranç sporumuzun gelişiminde büyük katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, değerli sponsorlarımız; Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankasına, Arzum Elektrikli Ev Aletlerine, Güriş Holding’e teşekkür ederim” dedi.



"Burada olduğum için çok mutluyum"

Turnuvaya Hakkari Şemdinli’den katılan 12 yaşındaki Serkan Öpengin, “Hakkari’den Van’a otobüs ile oradan da uçak ile geldim. 6 yaşında satranca başladım. Güzel olduğunu gördüm. Devam ettirdim. Daha önce bir turnuvaya katılmadım. Okulumda birinci oldum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendime güveniyorum. Dereceye girmek istiyorum” dedi. İstanbul’dan katılan Ecem Koçak ise, “Daha önce bir turnuvaya katıldım. Ama bu kadar büyük bir turnuvaya katılmadım. Okulumda yarıştım. Üçüncü oldum. Daha sonra seçimlerde beşinci oldum. Daha sonra dördüncü oldum. Burada da kazanmak istiyorum. Kendime güveniyorum” sözlerine yer verdi. Ankara’dan katılan Ayla Melisa Özkan da satranç oynamayı sevdiğini belirterek, kazanmak için iddialı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından geri sayım yapılarak turnuvada ilk hamleler yapıldı. Açılış hamlesini ise Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı gerçekleştirdi.

