Antalya'da 2 binin üzerinde katılımlı satranç şampiyonası başladı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -AVRUPA'nın en çok katılımlı, Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 2 binin üzerinde sporcunun katılımıyla Antalya'da düzenleniyor.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Türkiye İş Bankası ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan beş yıldızlı otelde başladı. Şampiyonada, küçükler 7-12 yaş aralığında 1410, Yıldızlar kategorisinde 13-18 yaş aralığında 624 olmak üzere, toplam 2 bin 34 sporcu mücadele edecek. Her yaş kategorisinde ilk 3'e giren sporcular, 2022 yılı Kasım ayında Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda davet edilecek, ayrıca bu sporcular milli takım havuzuna da alınacak.

Turnuvanın açılışı için düzenlenen törende konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Avrupa'nın en yüksek katılımlı, ülkemizin en yüksek spor organizasyonundan biri olan 2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına bugün start veriyoruz. Şampiyonayı pandemi koşullarına uygun önlemlerle gerçekleştiriyoruz. 2 bin civarında sporcu 6 bine yakın aile katılımcımız var. Büyük satranç ailesinin gücünü bu rakamlar gösterse de ülkenin dört bir yanında yüreği satranç ile çarpan, bu spora gönül vermiş binlerce satranç gönüllüleri var. Pandemi döneminde hayat dururken, satranç sporunu tüm ülke ile buluşturmayı başardık. Online sistemle rekor katılımlı turnuvalar düzenledik" diye konuştu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise çocuklarını satranca yönlendiren anne babalara teşekkür ederek, satrancın önemli bir branş olduğunu ifade etti. Satranç oynayanların gelecekte hangi işi yaparsa yapsın stratejik hamle ve özgüven sağladığını ifade eden Yazıcı, "Doğru bir yol tercih etmişsiniz. Geleceğe hazırlamanın en pratik yoludur. Yaşamınızın hiçbir alanında satrançtan vazgeçmeyin" dedi.

Turnuvanın açılış hamlesini TSF Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Valisi Ersin Yazıcı birlikte yaptı. Turnuva 29 Ocak'ta sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Federasyon başkanı açılış konuşması

Vali açılış konuşması

Turnuvanın ilk hamlesi

Turnuvadan detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-23 17:29:44



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