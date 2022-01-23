Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: 0-0



Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Cemil Tunç, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk.67 Poli), Fernando Martins, Doğukan Sinik, Fredy (Dk.84 Ghacha), Mehmedi (Dk.67 Enzo Crivelli), Wright (Dk.57 Gökdeniz Bayrakdar)

GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Toşca, Halil İbrahim (Dk.46 Hamza Mendyl), Furkan Soyalp (Dk.67 Merkel), Doğan Erdoğan (Dk.79 Torgeir Borven), Recep Niyaz (Dk.90+1 Oğuz Ceylan), Alexandru Maxim (Dk.90+1 Messaoudi), Figueiredo

SARI KARTLAR: Enzo Crivelli, Fernando Martins, Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)Djilobodji (Gaziantep FK)Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

5'inci dakikada Antalyaspor'da Doğukan Sinik'in sol çaprazdan kaleye çektiği sert şut yandan auta çıktı.

22'nci dakikada Hakan Özmert'in yaptığı ortaya penaltı noktasında iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunu kaleci Günay kale direği sol alt köşesinde kurtarmayı başardı.

29'uncu dakikada sol kanattan ilerleyen Haji Wright, Mehmedi ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Günay mükemmel bir şekilde kurtardı.

31'inci dakikada Antalyaspor'da Doğukan sol kanattan ceza alanı yayına çıkardığı topa Fredy, gelişine sert vurdu ancak top kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

37'nci dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Kitsiou, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Boffin yatarak kontrol etti.

43'üncüdakikada Maxim'in pasıyla ceza alanı içerisine sokulan Figueıredo'nun ayağından uzaklaştırdığı topu kaleci Boffin ayağıyla çeldi. Boşta kalan topu Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

45'inci dakikada sol kanattan Figueıredo'nun pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi.

45+1'inci dakikada kornerden Maxim'in altı pas üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kitsiou'nun vuruşunu kaleci Boffin kurtardı.

53'üncü dakikada Maxim'in sol kanattan verdiği pasta topu önüne alan Figueıredo'nun vuruşunu Antalyaspor kalecisi Boffin uzanarak kontrol etti.

54'üncü dakikada sol kanattan ceza alanı içerisinde çizgiye kadar inen Doğukan'ın vuruşunda top kaleci Günay'dan sekerek Mehmedi'nin önünde kaldı. Mehmedi'nin gelişine yaptığı vuruş ise üstten auta çıktı.

65'inci dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza alanı içerisine yaptığı ortaya yükselen Ertuğrul'un vuruşunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisine verdiği pasa gelişine Kitsiou'nun şutunu Boffin çelerek taca yolladı.

Mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, bazı taraftarların soğuk havadan korunmak için karşılaşmayı battaniyeyle izlediği görüldü.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-23 18:12:12



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