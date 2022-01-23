Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 23. Haftasında Antalyaspor, sahasında Gaziantep FK’yi ağırladı. Karşılaşma 00 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada sol taraftan Maxim’in verdiği pasta topu önüne alan Figueiredo, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi yokladı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin uzanarak kurtardı.

54. dakikada sol çaprazdan içeri sokulan Doğukan’ın şutunu kaleci Günay’dan sekip, Mehmedi’nin önünde kaldı. Mehmedi’nin şutunda top üstten auta gitti.

65.dakikada sağ kanattan kullanılan korner vuruşunda Ertuğrul’un penaltı noktasına yakın noktadan kafa vuruşunu, kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Oğuz'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, topun gelişine vuran Kitsiou'nun şutunu kaleci Boffin kurtardı.



Stat: Antalyaspor Stadyumu

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemil Tunç xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Antalyaspor: Boffin xx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Bünyamin xx, Kudryashov xx, Hakan Özmert xx (Andrea Poli dk. 66 x), Fernando Martins xx, Doğukan Sinik xx, Fredy xx (Ghacha dk. 84 ?), Mehmedi xx (Crivelli dk. 66 xx) Wright xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 57 x)

Yedekler: Mehmet Ataberk, Diego Sousa, Bahadır, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Mustafa

Teknik Sorumlu: Murat Öztürk

Gaziantep FK: Günay xx, Kitsiou xx, Djilobodji xx, Ertuğrul xx, Toşca xx, Halil İbrahim xx (Mendly dk. 46 x), Furkan xx (Merkel dk. 66 x), Doğan Erdoğan xx (Borven dk. 79 x), Recep Niyaz xx (Oğuz dk. 90+2 ?), Alexandru Maxim xx (Messaoudi dk. 90+2 ?), Figueiredo xx

Yedekler: Ekrem, Mustafa, Olkowski, Borven, Merkel, Yusuf, Berke

Teknik Sorumlu: Mehmet Yozgatlı

Sarı Kartlar: Crivelli, Martins, Doğukan Sinik (Antalyaspor), Djilobodji (Gaziantep FK)

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