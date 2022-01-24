Antalyaspor, 7 haftadır 3 puana hasret

FT Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’de sahasında aldığı Gaziantep FK beraberliğiyle 3 puan hasretini 7 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Puanını 24’e yükselten kırmızıbeyazlılar 17. sırada kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan güney ekibinin ligde galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Antalyaspor en son 16. haftada sahasında Trabzonspor’u 21 mağlup etmişti. Ardından oynadığı 7 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Konyaspor'a 10, Galatasaray'a 20, Göztepe'ye 40, Çaykur Rizespor'a 21 kaybeden Akrepler, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile 11, Gaziantep FK ile de 00 berabere kaldı.
Antalyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başlayacak.
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