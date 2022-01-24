Döşemealtı’nda kaldırım çalışması

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kilitli parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Döşemealtı’nda imar planlarında olan ancak yapılmamış yeni yolların açılması, bozuk olan yolların tamir, bakım ve onarımının yanı sıra satih kaplama ve kendi tesislerinde ürettiği parke, kaldırım ve limon bordürü taşlarla yapılan cadde ve sokaklar ilçe halkının hizmetine sunuluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan sokaklarda kaldırım ve kilitli parke yol yapımına başladı. Özellikle site sakinlerinin kullandığı yolların yazın tozdan, kışın ise çamurdan kurtulması için 5 bin metrekarelik alanda kilitli parke taşı ve kaldırım çalışması yapıldı.



“Gece gündüz hizmet edeceğiz”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ekiplerin tüm ilçe genelinde çalışmalar yaptığına değinerek, “Sürekli büyüyen ve hızla kontrollü olarak bir göç alan ilçemiz kentin yeni yaşam alanı ve en gözde yatırım bölgesi. Bu bilinçle çalışmalarımıza ara vermeden bir çok farklı noktada aynı anda hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendi öz sermayemizle kurduğumuz fabrikamızda ürettiğimiz taşlarla ilçemiz cadde ve sokaklarını inşa ediyoruz. Yapılan çalışmalar bir plan dahilinde. Bu nedenle ekiplerimiz var gücüyle ilçemiz için çalışıyor. Belediyemizin hizmet götürmediği hiçbir nokta kalmayana kadar gece gündüz hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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