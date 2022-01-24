Emlak zengini kadının cinayet şüphelisi 6 şahıs, adliyeye çıkartıldı

Antalya’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından Kerziban Keskin’in cesedine ait parçalar aranmaya başlandı. Bugün ise cinayet şüphelisi 6 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi’ne çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl Ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik’e geldikten 2025 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.



"H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı"

Fox TV'de yayınlanan 'Fulya Öztürk ile Umudun Olsun' programına bağlanan R.B., canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin’in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin’in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, “H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.



“6 kişi adliyeye çıkartıldı”

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul’da R.B. ve eşi İ.B., Antalya’da ise H.D. ve dini nikahlı eşi Ramazan Ç., gözaltına alındı. Olay ile ilgili bugün Serik Adalet Sarayı’nda 6 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

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